Suhr: Mutmasslicher Einbrecher im Industriegebiet festgenommen

Im Industriegebiet von Suhr soll ein Jugendlicher gemeinsam mit einer zweiten Person in der Nacht auf Montag in mehrere Gebäude eingebrochen sein. Die Kantonspolizei nahm den 17-jährigen Serben fest. Die zweite beteiligte Person konnte nicht ausfindig gemacht werden.

Am Montag zeichnete eine Überwachungskamera im Industriegebiet von Suhr gegen 1 Uhr eine vermummte Person mit einer Taschenlampe auf. Der Eigentümer der Kamera sowie seine Familienangehörigen schauten daraufhin vor Ort nach. Dabei stiessen sie auf zwei Personen. Eine Person flüchtete zu Fuss, die andere Person fuhr mit einem E-Scooter davon. Dem Melder gelang es, die zu Fuss flüchtende Person wenig später anzuhalten und die Polizei zu alarmieren.

Die ausgerückten Polizeikräfte kontrollierten den zuvor angehaltenen 17-jährigen Serben, der nicht aus der Region stammt. Er machte widersprüchliche Angaben und führte eine Sturmmaske sowie Handschuhe mit sich. Zudem entsprach seine Kleidung dem Bildmaterial der Überwachungskamera. Bei den weiteren Abklärungen stellte sich heraus, dass im Industriegebiet in mehrere Gebäude eingebrochen worden war. Was entwendet wurde, lässt sich derzeit noch nicht sagen. Die Kantonspolizei nahm den mutmasslichen Einbrecher fest. Die zweite beteiligte Person konnte nicht gefunden werden. Gegen den Jugendlichen wurde Anzeige erstattet.

