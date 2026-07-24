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Strom vom eigenen Dach – wie geht das?

  24.07.2026 Böztal
Roland Sonder und Stephan Stuber von der Natur- und Umweltkommission. Foto: zVg
Roland Sonder und Stephan Stuber von der Natur- und Umweltkommission. Foto: zVg

Die Böztaler Natur- und Umweltkommission lädt am 21. August im Gemeindehaus in Bözen ein zu einem Infoanlass für Mieter, Liegenschaftsbesitzer und Technik-Interessierte. Ziel ist, dass die Besucherinnen und Besucher ihr eigenes Projekt umsetzen können.

Im Zentrum des ...

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