Strom vom eigenen Dach – wie geht das?

Die Böztaler Natur- und Umweltkommission lädt am 21. August im Gemeindehaus in Bözen ein zu einem Infoanlass für Mieter, Liegenschaftsbesitzer und Technik-Interessierte. Ziel ist, dass die Besucherinnen und Besucher ihr eigenes Projekt umsetzen können.

Die Böztaler Natur- und Umweltkommission lädt am 21. August im Gemeindehaus in Bözen ein zu einem Infoanlass für Mieter, Liegenschaftsbesitzer und Technik-Interessierte. Ziel ist, dass die Besucherinnen und Besucher ihr eigenes Projekt umsetzen können.

Im Zentrum des Informationsanlasses stehen aktuelle Technik-Trends, Preisentwicklungen, Möglichkeiten zur Finanzierung, Stromverkauf und Alternativen. Im Rahmen dieses Events wird ein umfassender Überblick über die verschiedenen Komponenten der Photovoltaik-Anlagen geboten und es wird aufgezeigt, wie die Technologie effektiv genutzt werden kann, um den eigenen Strom zu erzeugen. Vorgestellt werden auch die neuesten Innovationen und Trends, die helfen, die Energieeffizienz zu steigern und Kosten zu senken.

Ein weiterer wichtiger Aspekt sind die anfallenden Kosten einer PV-Anlage. Am Anlass wird gezeigt, wie Förderungen und Unterstützung von staatlichen Stellen und anderen Institutionen erlangt werden können, um die Investition in erneuerbare Energien zu erleichtern.

Der Event richtet sich an alle Interessenten, die eine PV-Anlage bauen möchten, aber nicht wissen, wie sie das Projekt angehen sollen. Egal, ob es sich um einen Privathaushalt, ein Unternehmen, ein Mietobjekt handelt oder eine öffentliche Einrichtung – «wir möchten Ihnen helfen, die Vorteile der Photovoltaik-Technologie zu verstehen und Ihre eigene nachhaltige Energiequelle zu schaffen». Am Infoabend sind qualifizierte Experten eingeladen, die ihr Fachwissen zur Verfügung stellen und bei Fragen helfen werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich beim Apéro mit anderen Teilnehmern auszutauschen und von ihren Erfahrungen zu profitieren.

(mgt/nfz)

21. August 2026, 19.00 – ca. 21.30 Uhr, Gemeindehaus Bözen, Hauptstrasse 7, 5076 Bözen; eine Anmeldung ist nicht erforderlich. – Haben Sie im Voraus Fragen oder eine bestimmte Problemstellung? Senden Sie ein Mail an boeztal.solar@gmail.com