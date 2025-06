Stärkung des Gemeinwohls

Seit ungefähr 30 Jahren bin ich politisch mit Stadträtin Claudia Rohrer in verschiedenen Rollen unterwegs. Noch immer lerne ich neue Seiten an ihr kennen und erfreue mich jedes Mal an der Gemeindeversammlung, wenn sie ihre Geschäfte gut vorbereitet, kompetent und erfolgreich ...

Seit ungefähr 30 Jahren bin ich politisch mit Stadträtin Claudia Rohrer in verschiedenen Rollen unterwegs. Noch immer lerne ich neue Seiten an ihr kennen und erfreue mich jedes Mal an der Gemeindeversammlung, wenn sie ihre Geschäfte gut vorbereitet, kompetent und erfolgreich vertritt. Ihr Teamgeist wurde mit den Jahren noch stärker und sie ist bereit, für weitere Jahre im Stadtrat und für die Rolle des Präsidiums. Das ist ein Glück für uns Rheinfelder und Rheinfelderinnen. Unsere Stadt verdient Menschen wie sie, welche mit Freude und Stolz unsere liebens- und lebenswerte Heimat repräsentieren. Gerade in einer Zeit, wo Unsicherheit und Individualismus Sorge bereiten, ist sie auf Augenhöhe mit den Menschen und will mit uns Bürgern und Bürgerinnen unsere Zukunft gestalten. Ihr Demokratieverständnis und ihre Wertehaltung sind auf Gemeinschaft ausgelegt und auch im Kanton schätzt man sie sehr als leistungsbereite, teamfähige und menschliche Grossrätin. Sie war Brückenbauerin als SP-Fraktions-Co-Präsidentin im Grossen Rat und mit Sachverstand und oft auch mit Humor hat sie ihre Geschäfte vertreten. Ich wähle sie überzeugt und freue mich auf einen neuen Stadtrat mit frischen Ideen und Gestaltungswillen.

BRIGITTE RÜEDIN, RHEINFELDEN