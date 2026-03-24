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«Stärke entsteht aus dem Miteinander»

  24.03.2026 Zeiningen
Das Redaktionsteam des «Zeiniger Schäsli» mit Janine Tschopp (von links), Thomas Freiermuth, Urs Kägi und Wendy Wohlfender. Vor ihnen steht ein «Schäsli» voller Dorfchroniken aus den vergangenen Jahren. Foto: Martin Wohlfender
Das Redaktionsteam des «Zeiniger Schäsli» mit Janine Tschopp (von links), Thomas Freiermuth, Urs Kägi und Wendy Wohlfender. Vor ihnen steht ein «Schäsli» voller Dorfchroniken aus den vergangenen Jahren. Foto: Martin Wohlfender

Die Dorfchronik «Zeiniger Schäsli» erscheint zum 39. Mal

Die jüngste Chronik, 72 Seiten stark, ist ein Rückblick auf ein bewegtes Jahr. Zu Wort kommen auch Protagonisten der umkämpften Gemeinderatswahlen.

Janine Tschopp

Wendy Wohlfender vom ...

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