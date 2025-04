Streifkollision zwischen zwei Personenwagen in Mumpf

Am Montag ereignete sich in Mumpf auf der Hauptstrasse bei einem Überholmanöver eine Streifkollision. Verletzt wurde niemand, aber an den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei sucht Augenzeugen.

Der Verkehrsunfall ereignete sich in Mumpf gegen 13.50 Uhrl. Ein 32-jähriger Autolenker aus der Region befuhr mit seinem Mercedes GLA die Hauptstrasse. Ein 57-jähriger Automobilist aus dem Kanton Basel-Stadt fuhr ebenfalls mit seinem VW Passat in diese Richtung. Es kam zur Streifkollision, als der Lenker des VWs ein Überholmanöver einleitete und beim Wiedereinbiegen auf den korrekten Fahrstreifen den Mercedes auf dessen Seite touchierte.

Beim Unfall verletzte sich glücklicherweise niemand, es entstand jedoch an beiden Fahrzeugen Sachschaden.

Der genaue Unfallhergang ist aktuell noch unklar. Die Kantonspolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Wer die Kollision beobachtet hat und Angaben zum Hergang machen kann, wird gebeten, sich bei der Mobilen Polizei (062 886 88 88; mobilepolizei.loge@kapo.ag.ch) oder bei jedem anderen Polizeiposten zu melden.