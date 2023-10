Strassenhund Linos und die Königin von Schweden

Eine wahre Geschichte, erzählt von Daniela Schmutz aus Ueken

Setter Linos lebt seit einiger Zeit in Ueken. Der ehemalige Strassenhund aus Griechenland durfte sein Frauchen auf die Insel Mainau begleiten. Dort liess sich der freundliche Hund nicht nehmen, auch die gleichzeitig anwesenden Königin Silvia von Schweden zu begrüssen.

«Ihre Majestät, Königin Silvia von Schweden, besuchte am 11. Oktober die Insel Mainau. Anlass war, dass sie als Gründerin und Vorsitzende von Mentor International eine neue Rose taufte», erzählt Daniela Schmutz aus Ueken. Vier Monate vor der Taufe der «weisse Mentor Rose» hatte die Uekerin einen Strassenhund aus Griechenland adoptiert. «Der Englisch Setter wurde aufgrund einer eitrigen Prostata in Griechenland operiert. Alle dachten, der Hund sei wieder genesen», erinnert sich die Hundebesitzerin. Doch leider war der Vierbeiner überhaupt noch nicht gesund. «Der Hund war keine Woche bei uns, als er im Wald einfach umkippte und fast keine Lebenszeichen mehr von sich gab. Da ich kein Handy dabeihatte, musste ich auf Hilfe warten. Kurzum der Hund hatte 41 Grad Fieber und eine Blutvergiftung.» Die Ärzte retteten dem Hund das Leben. «Eine neue, schwere Operation an der Prostata war unumgänglich.» Dass Linos mittlerweile wieder aktiv und gerne mit Frauchen unterwegs ist, wird mit den weiteren Ausführungen der Uekerin deutlich: «Ich erfuhr, dass Königin Silvia auf die Insel Mainau kommt. Am Tag ihrer Ankunft dachte ich mir, dass ich den Hund spontan dorthin mitnehme. Linos und ich besuchten die verschiedenen Gärten und standen dann so um 13 Uhr vor dem Absperrgitter des Schlosses.» Jetzt war Warten angesagt. «Ihre Majestät kam um 13.30 Uhr in einem ganz gewöhnlichen Audi angefahren und ihre Koffer wurden ins Schloss gebracht. Eine volle Stunde warteten wir und dann kam sie, begleitet von der Gräfin Bettina und Graf Björn Bernadotte.» Bis zu diesem Zeitpunkt sei der Hund ruhig geblieben und ignorierte die königlichen Gäste. «Dann war es so weit, die Königin schritt die Zaungäste ab und strahlte in einem grünen Blazer. Der Hund streckte sein Hinterteil Richtung Absperrgitter. Ich sagte ihm:» Linos, das kannst Du nicht machen, da kommt die Königin!»

Daniela Schmutz versuchte ihn zu drehen, aber der Hund rührte sich nicht. «Ich knipste mit meinem Smartphone ein paar Aufnahmen, als genau in diesem Augenblick der Hund mit Vollgas eine Drehung vollzog und schnell unter dem Absperrgitter hindurchschlüpfte.» Für ein Reagieren von Frauchen war es zu spät. «In diesem Moment stand Ihre Majestät vor uns und fragte, wem der Hund gehöre. Ich rief rot an und sagte ihr, dass es mein Hund sei. Ich blickte nach links und rechts, schaute, ob die Sicherheitsleute schon im Anmarsch waren.» Zum Glück sei die Königin trotz des Hundes ruhig geblieben, so die Uekerin.

Dann war der Spuck auch schon vorbei. Die Königin wurde im Palmengarten erwartet. «Ich schimpfte natürlich mit meinem Hund. Das interessierte ihn jedoch so gar nicht.» Das Frauchen-Hundchen-Gespann lief an diesem sonnigen Herbsttag ganze acht Kilomieter auf der wunderbaren Blumen-Insel am Bodensee umher. «Rosamunde Pilcher würde neidisch werden», ist sich Daniela Schmutz sicher. (mgt)