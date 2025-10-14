Strassenbau Frick

Es ist hinlänglich bekannt, dass Frick nicht unbedingt ein goldenes Händchen hat im Strassenbau. Aber immer wieder erstaunt, auf was für Ideen dieses Frick kommt. Neuestes Strassendilemma, einige Meter Pflastersteine auf dem Weg vom Altersheim ins Dorf. Die Bewohner mit ...

Es ist hinlänglich bekannt, dass Frick nicht unbedingt ein goldenes Händchen hat im Strassenbau. Aber immer wieder erstaunt, auf was für Ideen dieses Frick kommt. Neuestes Strassendilemma, einige Meter Pflastersteine auf dem Weg vom Altersheim ins Dorf. Die Bewohner mit Gehhilfen oder Rollstühlen haben sicher grosse Freude daran.

FREDY ALLENBACH, EIKEN