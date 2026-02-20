Stolz auf unsere direkte Demokratie

Medien sind in unserer direkten Demokratie zentral. Unsere gut funktionierende direkte Demokratie erfüllt mich mit grossem Stolz. Wenn ich im Ausland mit Nichtschweizerinnen und Nichtschweizern über die Schweiz diskutiere, dauert es in der Regel nicht lange, bis ich darauf zu ...

Medien sind in unserer direkten Demokratie zentral. Unsere gut funktionierende direkte Demokratie erfüllt mich mit grossem Stolz. Wenn ich im Ausland mit Nichtschweizerinnen und Nichtschweizern über die Schweiz diskutiere, dauert es in der Regel nicht lange, bis ich darauf zu sprechen komme. Die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner reagieren stets mit Bewunderung, fragen aber gleichzeitig, ob diese Errungenschaft in Zeiten von Fake News und zunehmendem Populismus nicht gefährdet sei. Mein Nein begründe ich jeweils mit der guten und breiten Versorgung der Bevölkerung mit verlässlichen Informationen. Die Halbierungsinitiative gefährdet diese Versorgungsqualität. Der Verlegerverband «Schweizer Medien» lehnt die Halbierungsinitiative ab und schreibt dazu: «Medien sind für das Funktionieren unserer direkten Demokratie zentral, doch sie stehen zunehmend unter Druck.» Verlegerverband und SRG haben im Mai 2025 gemeinsame Massnahmen definiert, mit dem Ziel, die Schweizer Medien und die Medienvielfalt zu stärken. Mit einem Nein zur Halbierungsinitiative unterstützen Sie diese Bestrebungen.

JÜRG GSCHWEND, ZEININGEN