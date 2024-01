Stille Nacht – eilige Nacht

Weihnachtsspiel in der reformierten Kirche Bözen

22 Kinder und ihre Leiterinnen zogen feierlich mit dem Lied «Was isch das für e Nacht» in die vollbesetzte, weihnächtlich geschmückte Kirche ein. Pfarrer Volker Houba begrüsste die zahlreichen Anwesenden herzlich.

Die Geschichte von der «Stillen Nacht – eiligen Nacht» wurde von den Kindern spielerisch vorgetragen. Die lustigen Szenen vom Wirt und seiner Familie, die genervt alle abwimmeln mussten, die an ihrer Herberge anklopften, begeisterten die Zuschauer. Zum Glück wurden Maria und Josef von dem Wirt doch noch ein Stall in der Nähe zugewiesen. So fanden am Schluss alle Kinder, die beim Weihnachtsspiel mitgemacht haben, den Weg zum Stall. Sie trafen dort Maria und Josef an, mit Jesus, in der Futterkrippe liegend, den Retter und Erlöser, der Frieden auf Erden bringen sollte

Das Wunder im Stall

Jetzt wollte auch der Wirt im Stall nachschauen, was Wundersames passiert ist. Als er in seinem Stall alle andächtig um Maria und Josef mit Jesus versammelt sah, verwandelte sich sein Herz. Sofort weckte er alle seine Gäste und lud sie ein, das Wunder in seinen Stall zu betrachten.

Zum Schluss bedankte sich Pfarrer Volker Houba zuerst sehr herzlich bei den Kindern, die mit ihrem Spiel und den passenden Liedern, die Herzen aller Anwesenden berührten. Auch allen Helfenden und anderen Beteiligten galt ein grosser Dank. Mit dem Lied «schtill isch d Nacht» klang diese wunderschöne Feier aus. Anschliessend begaben sich alle zum gemütlichen Beisammensein ins Kirchgemeindehaus. (mgt)