Sternsinger auch in Böztal unterwegs

13 motivierte Sternsingerinnen und Sternsinger wurden am Sonntag, 4. Januar, im Aussendungsgottesdienst von Diakon Andreas Wieland auf den Weg geschickt, den Segen 20*C+M+ B+26 in die Häuser der Ortsteile Elfingen, Bözen und Hornussen zu tragen.

Das diesjährige Thema der Sternsinger war für Kinder in Bangladesch – Schule statt Arbeit. Die vier Gruppen sammelten an diesem wunderbaren Wintertag insgesamt 2950 Franken. Bei den eisigen Temperaturen freuten sich die Kinder und ihre Begleitpersonen auf das von Bea und Hans Bucher zubereitete Spaghetti-Zmittag im Pfarreiheim.

Zum Abschluss galt es für jede Gruppe dann noch, mit Dreikönigskuchen den König zu küren. Ein herzliches Danke an alle Kinder und deren Begleitpersonen, die ihren freien Tag für diese wertvolle Aktion zur Verfügung gestellt haben. (mgt)

