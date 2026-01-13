Immobilien
Sternsinger auch in Böztal unterwegs

  13.01.2026 Böztal
Foto: zVg
Foto: zVg

13 motivierte Sternsingerinnen und Sternsinger wurden am Sonntag, 4. Januar, im Aussendungsgottesdienst von Diakon Andreas Wieland auf den Weg geschickt, den Segen 20*C+M+ B+26 in die Häuser der Ortsteile Elfingen, Bözen und Hornussen zu tragen.

Das diesjährige Thema der ...

