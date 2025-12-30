Sternsingen 2026 Wittnau

Sternsingergottesdienst am Sonntag, 4. Januar, um 10.30 Uhr mit Aussendung der Sternsinger. Sternsingen am Sonntagnachmittag 4. Januar, ab 16 Uhr, bei den angemeldeten Häusern und Wohnungen. (mgt)

Anmeldung bis zum 31. Dezember beim Pfarramt Wittnau unter Telefon 062 871 41 10 oder Mail: pfarrei.wittnau@yetnet.ch