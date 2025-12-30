Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Sternsingen 2026 Wittnau

  30.12.2025 Wittnau

Sternsingergottesdienst am Sonntag, 4. Januar, um 10.30 Uhr mit Aussendung der Sternsinger. Sternsingen am Sonntagnachmittag 4. Januar, ab 16 Uhr, bei den angemeldeten Häusern und Wohnungen. (mgt)

Anmeldung bis zum 31. Dezember beim Pfarramt Wittnau unter Telefon 062 871 41 10 oder Mail: pfarrei.wittnau@yetnet.ch

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote