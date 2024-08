Steinstossen: STV Herznach räumte kräftig ab

An den Aargauer Meisterschaften im Steinstossen in Leutwil lieferten sich die Athleten spannende Duelle in verschiedenen Gewichtsklassen. Besonders herausragend war Simon Hunziker, der gleich in mehreren Disziplinen den ersten Platz belegte.

In der Kategorie «Herren 12,5 kg» sicherte sich Simon Hunziker den ersten Rang. Roger Leimgruber belegte den zweiten Platz, dicht gefolgt von Marco Leimgruber, der den dritten Platz erreichte. Auch in der Disziplin «Herren 18 kg» zeigte Hunziker seine Klasse und gewann souverän vor Roger Leimgruber. Dasselbe Bild zeigte sich in der schwersten Kategorie, dem «Herren 40 kg»-Steinstossen, wo Hunziker erneut den ersten Platz errang, gefolgt von Roger Leimgruber auf dem zweiten Rang.

Auch in der Kategorie «Senioren 10 kg» dominierte Simon Hunziker das Feld und sicherte sich erneut den ersten Platz. Bei den Knaben konnte sich Robin Herzog in der Kategorie «8 kg» den zweiten Platz sichern. In der Mannschaftswertung «Herren 12,5 kg» triumphierte das Team des STV Herznach und krönte damit den erfolgreichen Tag. (mgt)