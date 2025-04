Steine des Friedens

Am vergangenen Sonntag feierte eine grosse Schar in der Christkatholischen Kirche in Obermumpf den Einzug Jesus in Jerusalem.

Neben den zahlreichen Palmen und Türkränzen in der Kirche legten die Erwachsenen braune und grüne Tücher aus, während die Kinder mit bunten, farbigen Tüchern den Pfad schmückten. So wurde ein Stück Geschichte lebendig und alle durften Teil dieses besonderen Moments sein. In der Lesung aus dem Alten Testament und der Geschichte aus dem Lukas Evangelium heisst es: «Wenn die Leute sich nicht mehr freuen dürfen und auf den Frieden hoffen, dann werden es die Steine für sie tun.»

In diesem Sinn nimmt Pfarrer Stephan Feldhaus eine kleine Schatztruhe, gefüllt mit vielen bunten Steinen, hervor. Diese Steine werden von den Kindern an alle verteilt, um eine Botschaft der Hoffnung und des Miteinanders zu verbreiten.

Nach dem Gottesdienst waren alle zum gemeinsamen Mittagessen im Pfarrhofsaal eingeladen. Mit einer köstlichen «Suppe mit Spatz» verwöhnte das vierköpfige Küchenteam die zahlreichen Gäste. Auch hier erlebte die Gemeinde Obermumpf/Wallbach den lebendigen Zusammenhalt und eine grosse Unterstützung. (mgt)