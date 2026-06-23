Stein: Polizeihund stellte jungen Dieb

Nach mehreren Meldungen über verdächtiges Verhalten nahm die Kantonspolizei in der Nacht auf Montag in Stein einen 16-jährigen Algerier fest. Er steht unter Verdacht, in derselben Nacht einen Diebstahl in einem Mehrfamilienhaus sowie weitere Diebstähle aus Fahrzeugen begangen zu haben.

Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Schaffhauserstrasse in Stein überraschte in der Nacht auf Montag kurz nach 1.30 Uhr eine unbekannte Person in der Liegenschaft. Als die Bewohnerin die Person bemerkte, verliess diese das Mehrfamilienhaus durch ein Fenster und flüchtete zunächst unerkannt. Mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Aargau rückten umgehend an. Eine Diensthundepatrouille unterstützte die Fahndung. Während der Fahndung meldete kurz nach 2 Uhr ein weiterer Anwohner eine unbekannte männliche Person, die an der Münchwilerstrasse um parkierte Fahrzeuge schlich. Der Mann entfernte sich anschliessend in Richtung Sportplatz und Schulhaus. Diensthund "Bjarki" nahm die Fährte auf und fand wenig später unter einem Bäumchen eine Jacke sowie eine Wasserflasche. Gegen 2.45 Uhr weckte ein Autoalarm eine weitere Anwohnerin an der Gartenstrasse. Vom Balkon aus beobachtete sie ebenfalls einen dunkel gekleideten Mann, der im Quartier um Fahrzeuge schlich und sich anschliessend in Richtung Rhein entfernte. Wenig später spürte Bjarki an der Zürcherstrasse zwischen zwei Liegenschaften einen Mann auf, der dem Signalement entsprach. Als dieser die Flucht ergreifen wollte, stellte ihn der Polizeihund. Die Kantonspolizei nahm den 16-jährigen Algerier vorläufig fest. In unmittelbarer Nähe fanden die Einsatzkräfte ein Mobiltelefon, das aus dem Mehrfamilienhaus an der Schaffhauserstrasse stammte.

Bei den anschliessenden Quartierkontrollen stiessen die Polizistinnen und Polizisten auf weitere mutmassliche Delikte. An der Gartenstrasse hatte jemand bei einem Personenwagen ein Dreiecksfenster eingeschlagen und Münzgeld entwendet. Im Verlauf des Morgens gingen weitere Meldungen ein. Gegen 8.30 Uhr stellte eine Anwohnerin an der Rheinbrückstrasse eine eingeschlagene Scheibe an ihrem auf einem Aussenparkplatz abgestellten Fahrzeug fest. Entwendet wurde nichts. In den Effekten des Festgenommenen fanden die Einsatzkräfte ausserdem ein Tablet. Dieses konnte einem Anwohner an der Rheinfeldstrasse zugeordnet werden. Das Gerät war aus einem unverschlossenen Fahrzeug entwendet worden. Der Fahrzeughalter bemerkte am Morgen, dass die Türen lediglich angelehnt waren. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie klärt nun ab, ob und für welche der festgestellten Delikte der 16-Jährige verantwortlich ist.