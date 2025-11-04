Stein: Nächtlicher Dieb auf frischer Tat ertappt

In Stein war am Montagabend ein mutmasslicher Dieb unterwegs, der mehrere Fahrzeuge nach Wertgegenständen durchsuchte. Der Mann, ein Asylsuchender aus Tunesien, konnte wenig später festgenommen werden.

Der Vorfall ereignete sich am Montagabend kurz nach neun Uhr. Mehrere Anwohner meldeten eine verdächtige Person, die parkierte Fahrzeuge durchsuche. Eine Anwohnerin am Fischingerweg beobachtete auf ihrer Überwachungskamera, wie der Unbekannte ihr unverschlossenes Fahrzeug öffnete, es durchsuchte und eine Sonnenbrille entwendete. Wenig später öffnete dieselbe Person ein weiteres Auto in der Nähe. Auch dort durchsuchte der Täter das Ablagefach der Mittelkonsole und entwendete eine unbekannte Menge Münzgeld.

Mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Aargau, der Regionalpolizei Oberes Fricktal sowie des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit rückten umgehend an. Eine Patrouille des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit konnte den mutmasslichen Täter in der Nähe am Stichmattweg anhalten. Es handelt sich um einen 35-jährigen tunesischen Asylsuchenden.



Die Kantonspolizei Aargau nahm den Mann fest. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. (mgt/nfz)