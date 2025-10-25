Stein: Heftige Kollision fordert Schwerverletzten

Bei einer Einmündung in Stein stiessen in der Nacht zwei Autos heftig zusammen. Ein Beteiligter wurde schwer verletzt ins Spital gebracht. Zudem entstand grosser Sachschaden.

Der Unfall ereignete sich am Samstag, 25. Oktober, um 2.15 Uhr auf der Schaffhauserstrasse in Stein. Dabei mündete der Lenker eines BMW von der Münchwilerstrasse her in diese Hauptstrasse ein. Gleichzeitig nahte von Mumpf her ein vortrittsberechtigter MG. Die Folge war ein heftiger Zusammenstoss, wobei der MG links von der Fahrbahn abkam und frontal gegen das angrenzende Gebäude krachte.



Der 21-jährige Lenker des MG, der nach ersten Erkenntnissen nicht angegurtet war, erlitt schwere Verletzungen. Eine Ambulanz brachte ihn ins Universitätsspital Basel. Der BMW-Fahrer sowie dessen Beifahrerin kamen nach ersten Angaben mit leichten Verletzungen davon. Sie wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht. An beiden Autos entstand Totalschaden. Zudem wurden das Schaufenster und die Fassade des Gebäudes beschädigt.



Die Kantonspolizei Aargau nahm dem Neulenker den Führerausweis auf Probe vorläufig ab. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie die umfangreiche Sachverhaltsaufnahme musste die Kantonspolizei Aargau die Strasse bis 9.30 Uhr sperren. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um. (mgt/nfz)