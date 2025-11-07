Stein: erneut nächtliche Diebe unterwegs

Der Vorfall in Stein ereignete sich am Donnerstagabend, kurz vor 22 Uhr. Eine Anwohnerin beobachtete zwei Männer, welche um die Liegenschaft eines Mehrfamilienhauses am Fischingerweg schlichen und dort eine unverschlossene Tür öffneten. Zuvor stellte die Anwohnerin fest, wie die Personen von der Rütistrasse herkommend diverse Fahrzeuge in den Garageneinfahrten inspizierten. Mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Aargau und der Regionalpolizei Unteres sowie Oberes Fricktal fahndeten umgehend nach den signalisierten Personen. Wenig später konnte eine Person von der Kantonspolizei Aargau an der Rütistrasse angehalten werden. Die zweite Person wurde von Diensthund «Gin» der Regionalpolizei Oberes Fricktal am Bahndamm in einem Dornengebüsch sitzend aufgespürt. Die Polizei nahm beide Männer vorläufig fest. Es handelt sich um einen 16-jährigen und einen 18-jährigen algerischen Asylsuchenden.

Lenzburg: Einbrecher dringt ins Schlafzimmer ein

Später in der Nacht auf Freitag, kurz nach 3 Uhr, kam es in Lenzburg zu einem weiteren Vorfall. Als der Bewohner eines Doppeleinfamilienhauses erwachte, stellte er eine männliche Person in seinem Schlafzimmer fest. Der Einbrecher ergriff kurzerhand die Flucht. In der Folge nahmen mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Aargau, der Regionalpolizei Lenzburg sowie Oberes Fricktal die Fahndung auf. Am Bahnhof in Lenzburg konnten schliesslich zwei Tatverdächtige von der Regionalpolizei Lenzburg angehalten werden, welche dem Signalement entsprachen. Beide trugen mutmassliches Deliktsgut bei sich. Es handelte sich ebenfalls um zwei algerische Asylsuchende im Alter von 16 und 18 Jahren. Sie wurden von der Polizei unter dringendem Tatverdacht vorläufig festgenommen. Die Kantonspolizei Aargau prüft nun, ob die jeweils angehaltenen Männer in Stein und Lenzburg sich für weitere Delikte verantworten müssen. Die zuständige Jugend- bzw. Staatsanwaltschaft hat in beiden Fällen eine Untersuchung eröffnet.



Nicht zum ersten Mal diese Woche

In Stein war bereits am Montagabend ein mutmasslicher Dieb unterwegs, der (ebenfalls am Fischingerweg) mehrere Fahrzeuge nach Wertgegenständen durchsuchte. Der Mann, ein Asylsuchender aus Tunesien, konnte wenig später festgenommen werden.