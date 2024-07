Stein: 6 Kilogramm Haschisch in Autotüre entdeckt

Am 27. Juni stoppten Mitarbeitende des BAZG in Stein ein in Frankreich immatrikuliertes und aus Deutschland einreisendes Fahrzeug zur Kontrolle. Da in deren Verlauf der Verdacht auf Betäubungsmittelschmuggel aufkam, unterstützten Diensthund «Voss» sowie sein Herrchen bei der weiteren Kontrolle. Tatsächlich zeigte die tierische Spürnase im Bereich der hinteren Seitentür an. Hinzugezogene Spezialisten bauten daraufhin zehn Pakete mit insgesamt 5,9 Kilogramm Haschisch aus einem Versteck in der Autotür aus. Der französische Fahrer sowie das Betäubungsmittel wurden der Kantonspolizei Aargau übergeben. (mgt)