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Steigende Schülerzahlen rufen nach mehr Platz

  12.05.2026 Olsberg
Die Mauer würde bei einer Realisierung des Schulhausneubaus um wenige Meter «in den Berg» bis an die Baugrenze nach hinten verschoben. Dennoch: Der Pausenhof würde kleiner; das Eingehen eines Kompromisses sei alternativlos, kommentierte der Gemeinderat. Foto: Willi Wenger
Die Mauer würde bei einer Realisierung des Schulhausneubaus um wenige Meter «in den Berg» bis an die Baugrenze nach hinten verschoben. Dennoch: Der Pausenhof würde kleiner; das Eingehen eines Kompromisses sei alternativlos, kommentierte der Gemeinderat. Foto: Willi Wenger

Olsberg ist auf mehr Schulraum angewiesen. Dies dokumentierte ein Informationsabend für die Bevölkerung unmissverständlich. Der notwendige Kredit in der Höhe von 1,9 Millionen Franken für ein mögliches neues Schulhaus wird Ende Juni dem Souverän an der ...

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