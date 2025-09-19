Starkstromleitung auf ein Industriegebäude gestürzt

Am Donnerstagnachmittag brach in Kleindöttingen eine Starkstromleitung an einem Mast ab und stürzte in der Folge auf ein Industriegebäude. Das Gebiet wurde grossräumig abgesperrt. Spezialisten sicherten die Leitung. Verletzt wurde niemand. Am Industriegebäude entstand Sachschaden.

Kurz nach 16.30 Uhr erhielt die Polizei die Meldung, dass eine Starkstromleitung an der Industriestrasse in Kleindöttingen am Boden liege. Umgehend rückten die Polizei sowie die Feuerwehr vor Ort aus. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass eine Starkstromleitung von einem Mast abgebrochen war und in der Folge zu Boden stürzte. Dabei fiel die Leitung auf das Dach eines Industriegebäudes. Das betroffene Gebiet wurde grossräumig abgesperrt, weshalb auch die Durchfahrt auf der Hauptstrasse nicht mehr möglich war. Die Feuerwehr Böttstein-Leuggern richtete eine entsprechende Umleitung ein.

Durch den Absturz des Kabels kamen keine Personen zu Schaden. Es entstand lediglich Sachschaden am Dach des Industriegebäudes. In der Folge wurden Starkstromspezialisten aufgeboten, welche die Leitung sicherten und sie im Laufe des heutigen Tages reparieren werden. Die Hauptstrasse konnte kurz nach 20 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.