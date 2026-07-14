Starker Auftritt

Die Feldschützengesellschaft Kaisten reiste kürzlich gemeinsam mit den Stadtschützen Laufenburg ans Eidgenössische Schützenfest nach Chur. 33 Schützen erzielten dabei 136 Kranzresultate – und erlebten zwei Tage voller Sport, Kameradschaft und Bündner Gastfreundschaft.

Nach der Ankunft auf dem Waffenplatz Rossboden in Chur standen zuerst die Waffenkontrolle und die Verschiebung zum Schiessstand auf dem Programm. Nach dem Mittagessen auf dem Festgelände galt es ernst: Die gelösten Stiche wurden absolviert, Resultate verglichen und erste Kranzresultate gefeiert. Insgesamt erzielten die 33 Schützen beeindruckende 136 Kranzresultate. Ein Eidgenössisches Schützenfest ist weit mehr als ein sportlicher Wettkampf. Zwar steht jede Schützin und jeder Schütze allein am Stand, doch das gemeinsame Ziel verbindet. Der Wunsch nach einem Kranz, die Freude über herausragende Resultate, das Fachsimpeln nach dem Schiessen und auch die ehrliche Suche nach Erklärungen, wenn es nicht wie gewünscht lief, machten den Anlass zu einem intensiven Vereinserlebnis.

Auch die Stadtschützen Laufenburg waren stark vertreten. Insgesamt reisten zehn Pistolenschützen aus Laufenburg mit. Acht von ihnen traten neben dem 25-m-Pistolenwettbewerb auch mit dem 300-m-Gewehr an und bewiesen damit ihre Vielseitigkeit. Der Pistolenwettbewerb führte die Teilnehmenden am späteren Nachmittag nach Thusis, bevor die Reisegruppe am Abend wieder zusammengeführt wurde.

Übernachtet wurde in Parpan, wo ein gemütliches Hotel und der Blick in die Bündner Bergwelt für einen gelungenen Abschluss des ersten Tages sorgten. Am nächsten Morgen führte der Ausf lug nach dem Frühstück an den Caumasee. Bei sommerlichen Temperaturen bot der tiefblaue See die perfekte Kulisse für ein gemeinsames Mittagessen, eine Abkühlung im Wasser oder ein kühles Getränk im Schatten. Am Nachmittag kehrte die Reisegruppe nochmals ins Festzentrum nach Chur zurück. Dort folgten das obligatorische Gruppenbild, die Abrechnung der Resultate sowie das Abholen der Kränze, Auszahlungen und Naturalgaben. Danach machte sich der Car auf den Heimweg ins Fricktal.

In Kaisten wartete zum Abschluss ein besonderer Empfang. Zahlreiche Vereinsdelegationen und Einwohnerinnen und Einwohner aus dem Dorf begrüssten die Heimkehrenden. Die Musikgesellschaft Kaisten spielte zum Einmarsch auf dem Schulhausplatz auf, die Vereinsfahnen wurden zum Gruss gesenkt und es entstanden viele gute Gespräche. Der Empfang war mehr als ein schöner Schlusspunkt einer Vereinsreise: Er zeigte, wie stark die FSG Kaisten im Dorf verankert ist und wie wichtig solche Momente für den Zusammenhalt in Kaisten sind.

Für die Feldschützengesellschaft Kaisten geht es bereits bald weiter. Am 1. August organisiert der Verein im Auftrag der Gemeinde die Bundesfeier bei der Mehrzweckhalle Kaisten. Der Anlass findet von 11 bis 15 Uhr statt. Helferinnen und Helfer sind willkommen. Denn auch dieser Anlass zeigt: Kaisten lebt – und seine Vereine tragen wesentlich dazu bei. (mgt)