Starke Moral wird belohnt

2. Liga: FC Wallbach-Zeiningen – SC Binningen

Der FC Wallbach-Zeiningen zeigt beim SC Binningen grosse Comeback-Qualitäten und holt sich nach einem 0:2-Rückstand drei wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Nach zuletzt schwierigen Wochen in der Rückrunde – unter anderem der knappen 2:3-Niederlage gegen Amicitia Riehen sowie dem deutlichen Cup-Aus gegen Bubendorf – stand der FC Wallbach-Zeiningen im Auswärtsspiel beim SC Binningen unter Druck. Man brauchte dringend Punkte, um im Tabellenkeller nicht weiter ins Hintertreffen zu geraten. Die Anfangsphase gestaltete sich ausgeglichen. Beide Teams suchten den Weg nach vorne und kamen zu ersten Möglichkeiten, ohne jedoch die nötige Präzision im Abschluss zu finden. Trotz guter Ansätze auf beiden Seiten blieb es bis zur Pause beim torlosen 0:0.

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste aus Wallbach-Zeiningen zunehmend die Kontrolle und erspielten sich ein Chancenplus. Dennoch geriet man in Rückstand. In der 61. Minute brachte Lorenzo Salvia den SC Binningen in Führung, nur zwei Minuten später erhöhte David Zaugg auf 2:0. Die Reaktion der Gäste liess nicht lange auf sich warten und fiel beeindruckend aus. In der 76. Minute gelang Manuel Guarda der Anschlusstreffer. Angetrieben vom Momentum drängten die Gäste auf den Ausgleich und wurden belohnt. In der 81. Minute stieg Roberto Rochelin nach einem gut getretenen Eckball am höchsten und köpfte zum verdienten 2:2 ein. Die Mannschaft wollte mehr. In der 84. Minute erzielte Yannik Hunkeler den umjubelten 2:3-Siegtreffer.

Dank dieser starken Moral und einer eindrücklichen zweiten Halbzeit sichert sich der FC Wallbach-Zeiningen drei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Weiter geht es für den FC Wallbach-Zeiningen am Samstag, 11. April, zuhause gegen den FC Reinach. Mit der gezeigten Leistung und dem Kampfgeist aus Binningen will das Team auch dort punkten und den positiven Trend bestätigen. (mgt)