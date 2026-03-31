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Starke Moral wird belohnt

  31.03.2026 Wallbach, Sport

2. Liga: FC Wallbach-Zeiningen – SC Binningen

Der FC Wallbach-Zeiningen zeigt beim SC Binningen grosse Comeback-Qualitäten und holt sich nach einem 0:2-Rückstand drei wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Nach zuletzt schwierigen Wochen in der Rückrunde – ...

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