STAND DER MG WITTNAU AM WEIHNACHTSMARKT

  04.12.2025 Wittnau
Foto: zVg
Foto: zVg

Am Samstag, 29.November, fand in Wittnau der alljährliche Weihnachtsmarkt statt. Wie jedes Jahr führte die MG Wittnau auch einen Stand mit Getränken, Kaffee, Hotdog, feinen Würsten und auch in diesem Jahr wieder «Glüh-Gin». Zwei Mal spielte die Kleinformation der MG Wittnau einige Stücke auf dem Dorfplatz und verbreitete weihnachtliche Stimmung. An vielen Ständen wurden handgefertigte Produkte angeboten. Die MG Wittnau freut sich bereits auf die Konzerte am 2. und 3. Januar 2026 in der Turnhalle. (mgt) 

