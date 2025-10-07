Stage & Steel – Newcomer Musik Bühne

Am 18. Oktober verwandeln sich die Werkstatthallen der Schmid Metallbau AG in eine aussergewöhnliche Konzertlocation. «Stage & Steel» bringt junge Talente aus der Nordwestschweiz ins Rampenlicht – hautnah, energiegeladen und in unverwechselbarem Industrieambiente. ...

Am 18. Oktober verwandeln sich die Werkstatthallen der Schmid Metallbau AG in eine aussergewöhnliche Konzertlocation. «Stage & Steel» bringt junge Talente aus der Nordwestschweiz ins Rampenlicht – hautnah, energiegeladen und in unverwechselbarem Industrieambiente. Türöffnung ist um 18 Uhr. (mgt)

Informationen und Tickets unter www.stageandsteel.ch