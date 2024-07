Staffelegg: Polizei stoppte mehrere Schnellfahrer

Die Kantonspolizei setzte ihr Lasermessgerät am Samstagmittag, 20. Juli, an der Staffeleggstrasse in Küttigen ein. Innerhalb der Kontrollzeit wurden neun Fahrzeuglenker angehalten, welche deutlich zu schnell unterwegs waren. Anstatt sich an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h zu halten, fuhren vier Personenwagen- sowie zwei Motorrad-Lenker zwischen 114 km/h und 120 km/h schnell.

Nach der Eröffnung der Anzeige an die Staatsanwaltschaft durften diese Fahrzeuglenker, welche zwischen 26 und 60 Jahre alt sind, vorerst weiterfahren. Sie müssen jedoch noch mit einem nachträglichen Ausweisentzug durch das Strassenverkehrsamt rechnen.

Zwei Motorradlenker sowie ein Automobilist, im Alter zwischen 48 und 60 Jahren, wurden mit Geschwindigkeiten von 123 km/h und 125 km/h gemessen. Nach Abzug der Toleranz durften diese Fahrzeuglenker nicht mehr weiterfahren. Ihnen wurden noch vor Ort die Führerausweise, zuhanden des Strassenverkehrsamtes, entzogen.

Insbesondere bei solch schönem Wetter wie am gestrigen Tag, sind Strassen wie der Übergang über die Staffelegg durch den Verkehr stark ausgelastet. Nebst dem motorisierten Verkehr sind eine Vielzahl von Fahrradfahrenden wie auch Fussgängern, welche die Strasse zum Teil queren müssen, unterwegs. So sind alle Strassenbenützer stärker gefordert und müssen eine erhöhte Aufmerksamkeit an den Tag legen. Daher werden durch die Polizei solche Fahrverhalten nicht toleriert und entsprechende Kontrollen durchgeführt. (mgt)