Stadtratswahlen Laufenburg – Wer unterstützt den öffentlichen Verkehr?

leidet unter täglichen Stauproblemen – weitgehend produziert durch Mitarbeitende der Pharmafirmen in Sisseln, Eiken und Stein. Mit dem geplanten Bau der Firma Bachem in Eiken wird sich die Situation dramatisch verschärfen – sind doch Parkhäuser für 900 Autos ge- plant. Welcher der – nur männlichen – Stadtratskandidaten engagiert sich für eine Optimierung der Verkehrssituation durch die umfassende Förderung des öffentlichen Verkehrs – sprich: Wiederbelebung der Bahnstrecke Winterthur-Basel (mit einer zusätzlichen Station bei den Industrien in Eiken), Bahn-Halbstundentakt Laufenburg-Stein, Seilbahn über den Rhein in Sisseln, Parkhaus beim Bahnhof Laufenburg. Die beiden bisherigen Stadträte – André Maier und René Leuenberger – haben sich in der Vergangenheit bereits stark für die Optimierung des öffentlichen Verkehrs engagiert. Darum haben sie meine Stimme!

JÖRG BÜRGI, LAUFENBURG