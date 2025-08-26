Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Stadtratswahlen Laufenburg: Vermisst werden Kandidatinnen

  26.08.2025 Leserbriefe

Die Hälfte der Bevölkerung ist weiblich. Seit gut 54 Jahren dürfen wir abstimmen. Wollen wir, dass in den nächsten Jahren nur Männer über die Zukunft unserer Gemeinde bestimmen? Wo sind unsere aktiven und betriebsamen Frauen? Warum sind die Frauen so inaktiv in ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote