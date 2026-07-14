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Stadt hat auf Einwendung gegen Felsaushub im Rhein verzichtet

  14.07.2026 Wirtschaft
Das Wasserkraftwerk Rheinfelden soll dank des Felsaushubs künftig mehr Strom produzieren. Die Stadt will keine Steine in den Weg legen. Foto: Archiv NFZ
Das Wasserkraftwerk Rheinfelden soll dank des Felsaushubs künftig mehr Strom produzieren. Die Stadt will keine Steine in den Weg legen. Foto: Archiv NFZ

In Rheinfelden soll dank eines Felsaushubs im Rhein künftig mehr Strom aus Wasserkraft produziert werden können. Die Stadt befürwortet das Projekt, legt aber Wert darauf, dass es für Anwohner keine nachteiligen Auswirkungen gibt.

Valentin Zumsteg

«Grundsätzlich steht die ...

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