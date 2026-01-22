Stabwechsel und hohe Ehren beim Eiker Männerchor

Nach langjähriger und engagierter Führung hat Konrad Ries sein Amt als Präsident des Mänerchors abgegeben. In Anerkennung seiner ...

Die diesjährige Generalversammlung des Männerchors Eiken stand ganz im Zeichen des Wandels und der Wertschätzung.

Nach langjähriger und engagierter Führung hat Konrad Ries sein Amt als Präsident des Mänerchors abgegeben.

In Anerkennung seiner grossen Verdienste um den Verein wurde er von der Versammlung unter tosendem Applaus zum Ehrenpräsidenten ernannt. Als bleibendes Zeichen des Dankes durfte er eine eigens für ihn angefertigte Sitzbank entgegennehmen.

Im Hinblick auf die Nachfolge ist es dem Männerchor Eiken gelungen, eine zukunftsorientierte Lösung zu finden: Der Chor wird nämlich in Zukunft von einem engagierten Co-Präsidium geleitet. Die Mitglieder wählten Dominik Anliker und Guido Steiner gemeinsam an die Spitze des Vereins.

Ein wichtiger Tagesordnungspunkt neben den Wahlen und der Auszeichnung von Konrad Ries war auch die Ehrung der f leissigsten Sangeskameraden. Ein besonderes Lob ging an Daniel Elmiger, Leo Amrein und Pascal Anliker, die im vergangenen Vereinsjahr keine einzige der 38 Proben verpasst hatten. Mit einem gemeinsamen Lied und einem Ausblick auf das grosse Ziel – das Konzert 2027 – klang die harmonisch verlaufene Versammlung aus. Mit dem Abschlusslied «Santiano» beendete der Präsident die Generalversammlung 2026.

Der Männerchor Eiken sucht für dass Konzert 2027 unter dem Motto «Mini Schwiiz, eusi Lieder» noch begeisterte Mitsänger. Geprobt wird jeweils am Donnerstag ab 20 Uhr im Schulhaus Eiken.

Auskunft erteilt Co-Präsident Dominik Anliker, Telefon 079 107 25 75 oder E-Mail eichenstamm@bluewin.ch. (da/)