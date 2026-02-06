Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

SRG-Manipulationen durch Unterlassung

  06.02.2026 Leserbriefe

Als einer, der früher längere Zeit für die SRG tätig war, hatte ich natürlich vertieften Einblick ins Innenleben unseres nationalen Medienunternehmens. Ich nahm als Vertreter der Abteilung Sport häufig an der redaktionellen Vorbereitungssitzung zur Hauptausgabe ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote