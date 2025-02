Sprayereien beim neuen Kindergarten

«Kaum ist der neuerbaute Kindergarten fertiggestellt, haben unbekannte Sprayer einen hohen Sachschaden angerichtet und auf dem Spielplatz das Gerätehaus besprüht», heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde Zeiningen. Und: «Der Gemeinderat hat eine Anzeige gegen Unbekannt eröffnet, da solche Sprayereien in keiner Art und Weise geduldet werden.» Die Straftat fand in der Nacht vom Samstag, 8. Februar, auf den Sonntag, 9. Februar, statt. Der Gemeinderat bittet die Bevölkerung, sachdienliche Hinweise und Beobachtungen zu melden (via Mail an kanzlei@zeiningen.ch). Sämtliche Hinweise würden vertraulich behandelt, heisst es weiter. (mgt)