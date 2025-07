Sportlicher Start in die Sommerferien

94 Kinder und Jugendliche spielten eine Woche lang Fussball, lernten Tricks und schlossen neue Freundschaften. Zum zwölften Mal fand in Eiken das Swisscom Football Camp statt.

Camp-Erlebnis auf der Sportanlage Netzi

94 Kinder und Jugendliche spielten eine Woche lang Fussball, lernten Tricks und schlossen neue Freundschaften. Zum zwölften Mal fand in Eiken das Swisscom Football Camp statt.

Auf der Sportanlage Netzi war vergangene Woche einiges los: Die 94 Teilnehmenden freuten sich über einen sportlichen Start in die Sommerferien. Das tägliche Programm dauerte von 9.30 bis 16.00 Uhr und beinhaltete zwei Trainingseinheiten. Mit gezielten Übungen verbesserten die Kinder und Jugendlichen ihre Technik, spielten Matches gegeneinander und absolvierten bei Interesse ein spezifisches Torwarttraining. Der Spass stand stets im Vordergrund. Auch abseits des Fussballplatzes wurde den Kindern einiges geboten. Das Bambus Catering aus Buus versorgte die 6bis 15-Jährigen mittags mit einem leckeren, frisch zubereiteten Mittagessen. Ob Panini-Karten tauschen, die Suche nach dem PenALDI-Champion oder auch Nintendo Switch spielen – auch das Mittagsprogramm sorgte für viel Abwechslung. Campleiter Lukas Eschmann findet nur lobende Worte: «Die Zusammenarbeit mit dem FC Eiken und der Gemeinde ist sehr gut, das Essen ist lecker und die Kids sind sehr motiviert.» Der lokale Fussballverein stellte drei Helfer aus dem Seniorenbereich zur Verfügung, welche das ausgebuchte Camp unterstützten.

Zufriedene Kinder

Trotz eines regnerischen Starts war die Stimmung im Camp ungetrübt. Ab Mitte der Woche herrschten perfekte Wetter-Bedingungen. Der 9-jährige Massimo aus Rünenberg berichtete von seinen Fortschritten: «Ich habe einen neuen Trick gelernt, den ‹Rainbow›.» Das Trainerteam sorgte dafür, dass die Kinder nicht nur sportlich gefördert wurden, sondern die soziale Interaktion und das Miteinander im Vordergrund standen. Laurin (9 Jahre) aus Bözen war begeistert: «Es hat mir sehr gefallen und Spass gemacht. Vor allem, dass die Trainer und alle anderen im Camp sehr nett waren.» Die Teilnehmenden berichteten von vielen neuen Freundschaften, die sie knüpfen konnten. So auch der 11-jährige Elias aus Eiken: «Ich habe sogar sieben neue Freunde gefunden.» Für Diego (10 Jahre) aus Kaisten war der letzte Camp-Tag besonders: «Am Freitag hatte ich Geburtstag und es war toll, den im Camp zu feiern. Die Mini-WM fand ich am besten.» Passend zur Fussball-Euphorie rund um die Frauen-EM im eigenen Land, fieberten auch die 94 Kinder bei ihrem Turnier mit. Nach dem Motto «Jeder ist ein Sieger» erhielt jedes Kind zum Abschluss eine Goldmedaille, einen Erima-Ball und eine Geschenktasche.

Die Swisscom Football Camps werden von MS Sports organisiert. Die Sport- und Eventagentur bietet schweizweit über 420 Camps in neun verschiedenen Sportarten an. Ob Sportneuling oder Supertalent – alle Kids zwischen 6 und 15 Jahren (Jg. 2010–2019) sind willkommen. Infos zu weiteren Camps in der Region gibt es unter www.mssports.ch.