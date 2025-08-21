Sportlich-kulturelle Musikreise

MG Herznach-Ueken reist in die Vergangenheit

Vergangenes Wochenende durften die Mitglieder der Musikgesellschaft Herznach-Ueken gemeinsam auf die Vereinsreise. Bei noch etwas grauem Wetter startete die Fahrt bereits um 7 Uhr in Herznach mit noch ungewissem Ziel. Beim Kaffeehalt in Hundwil begannen erste Spekulationen, wohin die Reise führen werde. Nach kurzer Weiterfahrt wurde es dann klar; auf die Waldegg bei Teufen AR. Kaum ausgestiegen, mussten die Musikanten in Zweierkolonne einstehen und wurden mit einem alten Schulsack ausgestattet. So marschierten sie ins Schulzimmer «Tintelumpe» ein, womit auch ihr erster Schultag in der 4. Klasse anno 1940 begann. Mottoentsprechend gestaltete sich der Unterricht in Fächern wie Mathematik, Singen und Allgemeinwissen. Ein Diktat, natürlich in Schnürchen-Schrift, durfte nicht fehlen. Der Lehrer Max Bünzli führte die Klasse sehr unterhaltsam durch den Morgen. Das ein oder andere Mitglied dürfte wohl am Folgetag mit Muskelkater vom Lachen gekämpft haben.

Nach einem feinen, sommerlichen Mittagessen stand der nächste Programmpunkt an, das Waldegg-Gaudi. Hier wurde auf einer Trainings-Alp in verschiedenen Disziplinen herausgefunden, welche Mitglieder das grösste Potential für die Arbeit als Magd oder Knecht auf der Alp haben. Das Wetter war am Nachmittag wieder sommerlich heiss. Ein kleiner Apéro lag nach der Anstrengung noch drin, bevor der Car alle wieder Richtung Heimat chauffierte. Ein letzter Stopp gab es auf der Staffelegg, wo die Musikantinnen und Musikanten noch ein Zobe-Plättli genossen und den Abend ausklingen liessen. (mgt)