Sport und schöne Momente

Männerriege Eiken bestätigt ihren Vorstand und ehrt Mitglieder

Pünktlich, nach dem Genuss eines Nachtessens, konnte der Präsident Ivo Jegge am Freitag, 23. Januar, die 71. Generalversammlung der Männerriege im Ristorante Sonne in Eiken eröffnen. 22 Mitglieder und drei Gäste freuten sich auf einen schönen Abend.

Auf die Begrüssung folgte eine Schweigeminute zu Ehren des Vereinsmitglieds Heiri Gilomen, welcher im letzten Jahr leider verstorben war. Nach dem Appell erfolgte die Wahl des Stimmenzählers und des Tagespräsidenten sowie die Annahme des Protokolls der letzten GV, welche jeweils mit grossem Applaus bestätigt wurde. Der Kassierer Markus Gilgen durfte die positive Bilanz der Kasse präsentieren, obwohl in diesem Jahr eine Vermögensabnahme erzielt worden war. Die Revisoren lobten die saubere Buchführung, welche immer noch von Hand in einem Kassenbuch eingetragen wird. Mit grossem Applaus wurden die Zahlen genehmigt. Mit Freude konnte mit René Laue zusätzlich ein neues Mitglied für die Kassenrevision gewonnen werden.

Rückblick auf schöne Momente

Der Jahresbericht des Präsidenten hob noch einmal die schönsten und emotionalsten Momente heraus. Die Mondscheinwanderung, der Maibummel, die Teilnahme am Eidgenössischen Turnfest in Lausanne, die Vereinsreise sowie die wiederum erfolgreiche Netzi-Trophy, welche zum wiederholten Male durchgeführt werden konnte und tolle Faustball- und Schnurballspiele zeigte. Ebenfalls ist der Chlaushock zu erwähnen, welcher dieses Jahr wiederum vom Vorstand mit einem feinen Thai-Curry ergänzt wurde. Die sportlichen Aktivitäten waren geprägt vom Eidgenössischen Turnfest in Lausanne und diversen Faustballturnieren. Die Faustballmeisterschaften im Winter und Sommer konnten ebenfalls erfolgreich abgeschlossen werden. Das neue Jahr ist wieder voll mit tollen Anlässen. Bereits im Februar startet das Jahr mit dem alljährlichen Weihnachtsbaumverbrennen, und die zweite Hälfte der regionalen Faustballmeisterschaft ist in vollem Gange.

Alle Amtsinhaber bestätigt

Der Tagespräsident Reto Müller führte humorvoll durch die Wahl des Vorstandes. Erfreulicherweise stellten sich alle Bisherigen zur Wiederwahl. Mit einem grossen Applaus wurden alle gemeinsam in ihrem Amt bestätigt. Eine grosse Veränderung ergibt sich mit den neuen Statuten, welche den Mitgliedern im Vorfeld zur Ansicht verschickt worden waren. Ohne grössere Diskussionen wurden diese neuen Regelungen angenommen und bestätigt. Im Traktandum «Verschiedenes» wurden die runden Geburtstage für das Jahr 2026 gewürdigt.

Dank für langjährige Treue

Bei den anschliessenden Ehrungen konnten diverse Mitglieder für ihre langjährige Treue ausgezeichnet werden. Christian Bär, Markus Zwahlen und Roger Troller schauen dabei auf zehn Jahre Mitgliedschaft im Verein zurück und Johann John sogar auf 30 Jahre Vereinszugehörigkeit. Ebenfalls konnten die fleissigsten Turner ein kleines Präsent mit nach Hause nehmen. Nach kurzen Wortmeldungen und Informationen zur Vereinsreise und zur Anschaffung von einem neuen Dress konnte die 71. Generalversammlung der Männerriege mit dem Schlusswort von Ivo Jegge geschlossen werden. (mgt)