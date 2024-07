Sport, Spass und gemeinsame Erlebnisse

Jugilager Eiken 2024 in Teufen

Von Leichtathletikübungen über den Badi- und Zoobesuch bis zu diversen Spielen: Die Eiker Jugikinder schwärmen vom grossartigen Lager in Teufen.

32 Kinder und 8 Leiter nahmen am Jugilager in Teufen teil. Nach dem Betten anziehen und dem Mittagessen ging es in die Sporthalle. Dort wurde auf dem Trampolin und am Barren geturnt und die Kinder lernten einen neuen Tanz. Nach dem Duschen und Abendessen wurde mit allen Montagsmaler gespielt. Am Dienstag starteten die Kids mit einem leckeren Frühstück in den Tag. Anschliessend ging es in die Turnhalle, wo sich alle beim Panterball aufwärmen konnten. Danach machten die Jüngeren Krafttraining und die Älteren durften anschauen wie im Turnverein der Fachtest gemacht wird. Am Nachmittag ging es in die Badi in Teufen, wo sich die Eiker Kids im Wasser auspowerten. Das gab natürlich Hunger. Nachdem dieser gestillt war, genossen die Lagerteilnehmer die Freizeit am Abend mit verschiedenen Spielen.

Ein bunter Tag

Am Mittwochmorgen standen ein Orientierungslauf und Handball spielen auf dem Programm. Später folgte ein Besuch im Zoo Walter in Gossau. Dort entdeckten die Fricktaler viele Tiere, egal ob klein oder gross. Mit Hunger kehrten die Zoobesucher zurück und freuten sich auf das Abendessen. Nach diesem war ein spannendes A bendprogramm, mit vielen verschiedenen Spielen, angesagt. Nach dem Frühstück ging es wieder in die Turnhalle, wo zuerst Aufwärmen angesagt war. Aufgeteilt in zwei Gruppen absolvierte die eine Gruppe Staffettenläufe und die andere machte Leichtathletikübungen. Zur Stärkung am Mittag wartete auf die hungrigen Sportler Kartoffelgratin mit Gemüse. Am Nachmittag genossen die Fricktaler der Ausflug an den Bodensee, wo sie Pedalo fuhren. Nach diesem anstrengenden Tag wollten sie sich nur noch entspannen und schauten einen Film. Danach gingen alle erschöpft ins Bett.

Der Freitagmorgen begann mit lauter Musik und dem anschliessenden Frühstück. Danach wurde zusammengepackt und geputzt. Das Sportprogramm in der Turnhalle setzte sich aus einer Spielolympiade und Völkerball zusammen. Nach einem stärkenden Mittagessen wurde die Heimreise angetreten beziehungsweise ging es mit den Autos zurück. Die Jugikinder sind voll des Lobes. «Herzlichen Dank an das ganze Leiterteam, inklusive Küche, für das grossartige Lager.» (mgt)