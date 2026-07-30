Sport baut Brücken

In Sisseln trifft ukrainische Kampfkunst auf Schwingen

Die Kampfsportschule UA-DO lädt die Fricktaler Bevölkerung am 1. August auf den Schulhausplatz in Sisseln ein. Dort trifft im Sägemehl ukrainische Kampfkunst auf den Schweizer Traditionssport Schwingen.

Wenn der 1. August vor der Tür steht, feiert die Schweiz nicht nur ihre Geschichte, sondern auch das, was dieses Land so besonders macht: Gemeinschaft, Zusammenhalt und Gastfreundschaft. Wie tief diese Verbundenheit geht, durfte die Kampfsportschule UA-DO Sisseln kürzlich hautnah erleben. In Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz hatte sie die Ehre, einen dreistündigen Spezial-Masterclass-Workshop für vom Krieg betroffene Waisenkinder aus der Ukraine zu gestalten, die für die Feierlichkeiten in die Schweiz gebracht wurden. Während die Freiwilligen den Kindern die Schönheit und Geschichte der Schweiz näherbrachten, zeigte die UA-DO-Schule den Flüchtlingskindern, wie Sport Brücken baut und welche Chancen die Schweiz jungen Menschen bietet. Das Lachen dieser Kinder war das schönste Geschenk.

Der Höhepunkt folgt am 1. August

Nun geht das Fest in die nächste Runde. Am Samstag, 1. August, ab 11.01 Uhr, verwandelt sich der Schulhausplatz in Sisseln in eine Arena der Freundschaft, des Sports und des Humors. Einmal mehr gibt es ein Zusammentreffen mit dem Schwingklub Fricktal. Die UA-DO-Nachwuchs-Kämpfer brennen darauf, in die legendären Zwilchhosen zu steigen und sind schon gespannt, welche magischen Kräfte in diesen Hosen stecken. Auf die mutigen Sieger im Sägemehl wartet ein ganz besonderer Ehrenpreis: eine aufblasbare Traditions-Kuh zum Mitnehmen.

Ein Programm für die ganze Familie

Zum Fest gehört nebst dem Schwingen auch der Kimono-Zweikampf: Also ehrlicher Sport und Respekt auf der Matte und im Sägemehl. Weiterhin geboten werden Combat-Sektion und Rambler DO: Dynamische Fights für die Älteren und das beliebte «Bändchen-Abreissen» für Kinder bis 12 Jahre. Für Eltern, Gäste und «Kampf-Muffel»: Wer sich nicht auf die Matte traut, kann sein Wissen beim lustigen Schweiz-Quiz unter Beweis stellen, das Reaktionsspiel «Chips» meistern oder sein Glück am Glücksrad versuchen. Und natürlich ist für das leibliche Wohl mit feinen Spezialitäten bestens gesorgt.

(mgt)