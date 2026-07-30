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Sport baut Brücken

  30.07.2026 Sisseln
UA-DO gestaltete einen Workshop für Waisenkinder aus der Ukraine. Mit auf dem Bild: Tetiana Kovalova vom Roten Kreuz Schaffhausen, UA-DO-Trainer Volodymyr Volkov sowie Ostap Nykyforets und Oleksii Kovalov. Foto: zVg
UA-DO gestaltete einen Workshop für Waisenkinder aus der Ukraine. Mit auf dem Bild: Tetiana Kovalova vom Roten Kreuz Schaffhausen, UA-DO-Trainer Volodymyr Volkov sowie Ostap Nykyforets und Oleksii Kovalov. Foto: zVg

In Sisseln trifft ukrainische Kampfkunst auf Schwingen

Die Kampfsportschule UA-DO lädt die Fricktaler Bevölkerung am 1. August auf den Schulhausplatz in Sisseln ein. Dort trifft im Sägemehl ukrainische Kampfkunst auf den Schweizer Traditionssport Schwingen.

Wenn der ...

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