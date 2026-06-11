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Spitze auf Schotter

  11.06.2026 Wallbach
Irina Lützelschwab (links), mit Wendy Oosterwond und Romy Kasper. Foto: zVg
Irina Lützelschwab (links), mit Wendy Oosterwond und Romy Kasper. Foto: zVg

Die Wallbacherin Irina Lützelschwab wurde Zweite beim Gravel Adventure in Polen.

Nach dem Sieg auf der Strasse im Aargau bestritt sie am vergangenen Wochenende das Gran Fondo Adventure Gravel-Rennen über 120 km (2300 Höhenmeter) in Polen. Und die Wallbacherin brillierte ...

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