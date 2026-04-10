SPITALRATGEBER

Plötzliche Atemnot – was nun?

Dr. med. Tobias Öttl, Stv. Chefarzt Klinik für Innere Medizin und Altersmedizin, Medizinische Klinik GZF



Im Alltag kennt jeder von uns verschiedene Beschwerden (Symptome), die in Stärke variieren und sich von vertraut bis neu auftretend unterschiedlich präsentieren können. Einige dieser Beschwerden sind harmlos, andere wiederum können Anzeichen von schweren, ja sogar lebensbedrohlichen Erkrankungen sein. Diese Symptome korrekt zu interpretieren und eine rasche Diagnose zu stellen, ist eine Kernkompetenz ärztlichen Handelns.

Eines der wichtigsten Symptome für Hausärzt:innen und Notfallmediziner:innen ist die sogenannte Dyspnoe (Atemnot). Dabei haben Menschen das unangenehme Gefühl, nicht genug Luft zu bekommen. Dass dies eines der beklemmendsten Gefühle überhaupt ist, liegt in der Natur der Sache: Ohne ausreichende Sauerstoffversorgung kann es innerhalb von Minuten zu gefährlichen Organschäden kommen, allen voran des Gehirns, das sehr empfindlich auf Hypoxämie (Sauerstoffmangel im Blut) reagiert. Die ärztliche Herausforderung besteht nun darin, unter den zahlreichen Gründen für die Atemnot möglichst schnell die gefährlichsten von den harmlosen zu unterscheiden. Herzinfarkt, Lungenembolie und Gefässeinrisse sind lebensbedrohliche Notfälle. Andere Erkrankungen wie Bronchitis oder Entzündungen des Rippfells sind eher harmlos, trotz der beängstigenden Symptome. Aber jeder Fall ist einzigartig und muss individuell angeschaut, interpretiert und richtig behandelt werden. Nach der Versorgung auf der Notfallstation kann es sein, dass eine Weiterbehandlung im Spital nötig ist, zum Beispiel zur maschinellen Unterstützung der Atmung, oder zwecks Gabe von Antibiotika und Infusionen. Auch Inhalationstherapien mit Hilfe von Physiotherapeut:innen dienen der raschen Genesung.

Am Montag, 20. April, findet um 18 Uhr im Spital Rheinfelden eine kostenlose Informationsveranstaltung zum Thema Atemnot statt. Nebst den spannenden Referaten haben Sie die Möglichkeit, einige Untersuchungen wie EKG und Lungentests an sich durchführen zu lassen. Im Anschluss sind Sie herzlich zu einem Apéro eingeladen – eine schöne Gelegenheit für persönliche Gespräche und Austausch. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!