Spielplatz Storchenstation – Unfall bei Spielhaus-Rutschbahn

Ereignis vom Donnerstag, 10. Juli 2025, in Möhlin

Liebe Helferinnen, leider habe ich es verpasst, Ihnen für Ihren Erste Hilfe-Einsatz zu danken. Sie haben mir und unserem Enkel nach dem Sturz von der Treppe sofort und ohne zu zögern geholfen und den Notfall avisiert. Dafür ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, Sie auf diesem Weg zu erreichen und bitte, wenn Sie diese Zeilen lesen, den Dank an Ihre Kolleginnen und Ersthelferinnen weiterzugeben. Nach Abklärungen im Kinderspital in Aarau ist unser Enkel, glücklicherweise, mit einem gewaltigen Schrecken davongekommen. Mich hat es da, mit acht gebrochenen Rippen auf der linken Seite, schon ein bisschen stärker erwischt. Auch einen grossen Dank an die Rettungsteams der beiden Ambulanzfahrzeuge, welche im Einsatz waren.

RUEDI ALLENBACH, HERZNACH