Spiel, Spass und Hitze

Saisonabschluss des STV Herznach begeistert Jung und Alt

Mit einem abwechslungsreichen Programm, sportlichem Ehrgeiz und gutem Wetter hat die Jugend des STV Herznach am letzten Freitag den Saisonabschluss gefeiert. Aufgeteilt in neun Teams nahmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einem dreiteiligen Vereinswettkampf teil. Dieser bestand aus einem internen UBS Kids Cup, bei welchem die Jugendlichen ihr Können in Ballweitwurf, Weitsprung und Sprint unter Beweis stellen konnten. Zusätzlich mussten noch drei Fun-Challenges absolviert werden, wobei Geschwindigkeit, Zusammenarbeit und Treffsicherheit gefragt waren.

Ein besonderes Highlight am Ende des Abends boten die zwei Aufführungen der VGT- und TeA-Gruppen, welche mit Begeisterung und Herzblut einstudiert und ausgeführt wurden. Die Turnenden zeigten vollen Einsatz und wurden mit lautem Applaus der vielen Zuschauerinnen und Zuschauer belohnt. Diese wurden durch die Festwirtschaft mit Würsten, Getränken und vielfältigem Kuchenbuffet versorgt. Am Ende des Anlasses durften die internen Turnfestsieger einen grossen Pokal entgegennehmen und für alle Teilnehmenden gab es eine Medaille für ihren sportlichen Einsatz.

Mit diesem gelungenen Abschluss verabschiedet sich die Jugend des STV Herznach in die Sommerpause und blickt mit Vorfreude bereits auf die kommende Saison. Ein grosses Dankeschön geht an alle Helferinnen und Helfer, Sponsoren, Leiterinnen und Leiter sowie an die begeisterten Zuschauer und jungen Teilnehmenden, die diesen Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht haben. (mgt)