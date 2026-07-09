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Spiel, Spass, Spannung

  09.07.2026 Eiken, Sport
Die Schnurball-Siegererinnen des FTV Herznach-Ueken. Foto: zVg
Die Schnurball-Siegererinnen des FTV Herznach-Ueken. Foto: zVg

Frauen- und Männerriege luden zur 9. Netzi-Trophy Eiken ein

Die Männerriege und die Frauenriege in Eiken durften am Samstag bereits die 9. Netzi-Trophy durchführen. 20 Faustballmannschaften und 8 Schnurball-Teams kämpften um die ersten Plätze beim traditionellen ...

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