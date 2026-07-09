Spiel, Spass, Spannung

Die Männerriege und die Frauenriege in Eiken durften am Samstag bereits die 9. Netzi-Trophy durchführen. 20 Faustballmannschaften und 8 Schnurball-Teams kämpften um die ersten Plätze beim traditionellen ...

Frauen- und Männerriege luden zur 9. Netzi-Trophy Eiken ein

Die Männerriege und die Frauenriege in Eiken durften am Samstag bereits die 9. Netzi-Trophy durchführen. 20 Faustballmannschaften und 8 Schnurball-Teams kämpften um die ersten Plätze beim traditionellen Fricktaler Turnier.

Das Wetter zeigte sich von der besten Seite. Sonnenschein und ein leichter Luftzug machten den Tag zu einem wunderschönen Sommertag. Nach rasanten Spielen bei den Herren und taktischen Meisterleistungen bei den Frauen standen am Abend die Sieger der einzelnen Kategorien fest. Bei den Schnurballerinnen konnte sich die Truppe des FTV Herznach-Ueken durchsetzen. Die Faustballer der MR Beringen durften den 1. Preis bei den Ü250 sowie auch in der offenen Kategorie mit nach Hause nehmen. Alle Mannschaften wurden mit einem Preis ausgezeichnet, und die Siegerteams durften zusätzlich einen neuen Spielball mit ins Gepäck nehmen.

Ein herzlicher Dank geht an alle Helfer und Organisatoren sowie die Spieler und die dazugehörenden Fans. Es war ein wunderschöner Tag mit vielen Begegnungen und attraktiven Spielen bei beiden Sportarten. Die Organisatoren freuen sich bereits auf die 10. Auflage dieses tollen Turniers am 3. Juli 2027. (aq/)