Anfang März beginnen im Erhaltungsprojekt Hagnau-Augst die Bauarbeiten. Dies macht zwei nächtliche Totalsperrungen der A2 zwischen der Verzweigung Hagnau und dem Anschluss Pratteln nötig. Diese Sperrung der Autobahn findet in den zwei Nächten vom Sonntag, 1. März bis Dienstag, 3. März, jeweils von 22 Uhr bis 5 Uhr statt. Betroffen von den Sperrungen sind beide Fahrtrichtungen. Während der Arbeiten wird der Verkehr von der Autobahn abgeleitet.

Ab Anfang März 2026 bis voraussichtlich Mitte Dezember 2026 wird der Verkehr in Fahrtrichtung Luzern tagsüber von Montag bis Freitag, jeweils von 05.00 Uhr bis 22.00 Uhr, und während den Wochenenden durchgehend, auf drei verengten Fahrspuren durch den Tunnel Schweizerhalle geführt. Auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Basel herrscht Normalbetrieb. Die Kosten für das Erhaltungsprojekt A2 Hagnau–Augst belaufen sich auf rund 180 Millionen Franken. Die Ausgaben werden vollständig durch den Nationalstrassenund Agglomerationsverkehrsfonds gedeckt. (nfz)