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Speicherung von Regenwasser

  14.07.2026 Leserbriefe

Der ehemalige Vizeammann von Böztal, Andreas Thommen, regte in seiner Amtszeit die Speicherung von Regenwasser ab unseren Dächern an. Denn unsere vier Dorfteile Bözen, Effingen, Elfingen und Hornussen sind etwas anfällig für Trockenperioden. So regte ich beim ...

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