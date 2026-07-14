Der ehemalige Vizeammann von Böztal, Andreas Thommen, regte in seiner Amtszeit die Speicherung von Regenwasser ab unseren Dächern an. Denn unsere vier Dorfteile Bözen, Effingen, Elfingen und Hornussen sind etwas anfällig für Trockenperioden. So regte ich beim ...

Der ehemalige Vizeammann von Böztal, Andreas Thommen, regte in seiner Amtszeit die Speicherung von Regenwasser ab unseren Dächern an. Denn unsere vier Dorfteile Bözen, Effingen, Elfingen und Hornussen sind etwas anfällig für Trockenperioden. So regte ich beim Präsidenten der ehemaligen Bözer Elektrastiftung, Yoel Hänni, an, zu prüfen, ob Speicherbeiträge für das Speichern von Regenwasser ausgerichtet werden können, analog zu den Beiträgen, die bekam, wer in Böztal eine Solaranlage auf sein Dach montierte. Prompt hat er mir mitgeteilt, meine Anregung an der kommenden Stiftungsratssitzung vorzutragen. So unkompliziert funktioniert die Stiftung!

HANSPETER JOSS, BÖZEN