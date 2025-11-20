SPAGHETTI-PLAUSCH IN MUMPF

Anlässlich des Festgottesdienstes zum St. Martin-Patrozinium lud die Frauengemeinschaft Mumpf zum Spaghetti-Plausch ein. Im festlich geschmückten Burgmatt-Saal wurden Salat und Spaghetti mit verschiedenen Saucen liebevoll zubereitet und serviert. Ein Dessertbuffet rundete das Essen ab. ...

Anlässlich des Festgottesdienstes zum St. Martin-Patrozinium lud die Frauengemeinschaft Mumpf zum Spaghetti-Plausch ein. Im festlich geschmückten Burgmatt-Saal wurden Salat und Spaghetti mit verschiedenen Saucen liebevoll zubereitet und serviert. Ein Dessertbuffet rundete das Essen ab. Viele Gäste verweilten bis in den Nachmittag bei Kaffee, Kuchen und angeregten Gesprächen. Mit dem Anlass will die Frauengemeinschaft nicht nur für kulinarische Freude sorgen, sondern auch den Gemeinschaftssinn stärken. Die Frauengemeinschaft Mumpf zeigt sich sehr zufrieden mit der guten Beteiligung und dankt allen Helferinnen und Besuchern, die zum Gelingen dieses gemütlichen St. Martins-Tages beigetragen haben. (mgt)