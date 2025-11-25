Immobilien
SP klar für Tempo 30 in den Quartieren

  25.11.2025 Leserbriefe

Anlässlich einer Versammlung hat sich die Sozialdemokratische Partei Kaisten klar für die Einführung von Tempo 30 in den Wohnquartieren in Kaisten und Ittenthal ausgesprochen. Tempo 30 bringt grosse Vorteile wie eine erhöhte Verkehrssicherheit durch kürzere ...

