SP klar für Tempo 30 in den Quartieren

Anlässlich einer Versammlung hat sich die Sozialdemokratische Partei Kaisten klar für die Einführung von Tempo 30 in den Wohnquartieren in Kaisten und Ittenthal ausgesprochen. Tempo 30 bringt grosse Vorteile wie eine erhöhte Verkehrssicherheit durch kürzere ...

Anlässlich einer Versammlung hat sich die Sozialdemokratische Partei Kaisten klar für die Einführung von Tempo 30 in den Wohnquartieren in Kaisten und Ittenthal ausgesprochen. Tempo 30 bringt grosse Vorteile wie eine erhöhte Verkehrssicherheit durch kürzere Anhaltewege und weniger schwere Unfälle. Es reduziert auch den Lärmpegel. Es profitieren nicht nur jene, die am Verkehr teilnehmen, sondern alle, die sich im Strassenraum aufhalten oder an einer Strasse wohnen.

URS MÜLLER, SP KAISTEN