SP Gipf-Oberfrick mit Verena Buol Lüscher in die Erneuerungswahlen

An der gut besuchten Generalversammlung der SP Gipf-Oberfrick wurden bis spät in den Abend politische Themen lebendig diskutiert. Im Mittelpunkt stand die neuerliche Kandidatur ihrer amtierenden Gemeindepräsidentin, Verena Buol Lüscher für Gemeinderat und Präsidium. Die SP dankt ihr herzlich für ihren engagierten, grossen Einsatz für das Dorf und freut sich, dass sie sich weiter zur Verfügung stellt.

Die SP versteht sich als Partei mit einer regulierenden, sozial ausgleichenden Werthaltung. Gerade in Zeiten, wo Grossbanken überborden, ein Raubrittertum «made in USA» das Faustrecht wieder salonfähig machen will oder der Wohnungsmarkt an den Bedürfnissen vorbei produziert, ist es wichtig, dass Menschen ihre politischen Rechte nutzen und Einfluss nehmen. In Bezug auf das Wohnen beispielsweise ist es aufgrund der demografischen Prognose aus Sicht der SP wünschens- wert, dass die öffentliche Hand hier vermehrt steuernd eingreift, beispielsweise mit Grundstückserwerben und dadurch gezielter Lenkung der Bebauungsweise (z. B. durch Genossenschaften).

Aufgrund der sich verändernden Lebens- und Arbeitswelt wird es in unserem politischen Milizsystem schwieriger, Menschen zu finden, die Zeit abzweigen für politische Ämter. Politische Parteien stellten in der Vergangenheit wichtige Rekrutierungsgefässe dar, die für eine Auswahl und Transparenz sorgten. In dem Sinn möchte auch die SP dazu beitragen, hinsichtlich der kommunalen Wahlen im Herbst interessierte Personen anzusprechen und zu unterstützen. Wir laden für eine öffentliche Tätigkeit motivierte Menschen ein, die sich im Wertespektrum der SP bewegen, mit uns Kontakt aufzunehmen (e.burgener@bluewin.ch).

ROLF BROGLI,

SP GIPF-OBERFRICK