Soziales Engagement

  05.12.2025 Mumpf

18 Personen trafen sich zum Lotto der Frauengemeinschaft Mumpf. Sie freuten sich über die schönen Preise, welche zum grössten Teil von Mitgliedern der Frauengemeinschaft gespendet worden waren. Voller Konzentration wurde gespielt, aber auch herzhaft gelacht; ein rundum ...

