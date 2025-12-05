Soziales Engagement

18 Personen trafen sich zum Lotto der Frauengemeinschaft Mumpf. Sie freuten sich über die schönen Preise, welche zum grössten Teil von Mitgliedern der Frauengemeinschaft gespendet worden waren. Voller Konzentration wurde gespielt, aber auch herzhaft gelacht; ein rundum ...

18 Personen trafen sich zum Lotto der Frauengemeinschaft Mumpf. Sie freuten sich über die schönen Preise, welche zum grössten Teil von Mitgliedern der Frauengemeinschaft gespendet worden waren. Voller Konzentration wurde gespielt, aber auch herzhaft gelacht; ein rundum gemütlicher Nachmittag. Der Reingewinn (235.70 Franken) ging als Spende an den Muttertagsfonds des Aargauischen Katholischen Frauenbunds – zu Gunsten Familien und Frauen mit Kindern, die in finanzieller Not sind. (mgt)