Kirchenkonzert der Musikgesellschaft Zeiningen

Warme Bläserklänge erfüllten die Kirche St. Agatha. Mit Filmmelodien wie «Jurassic Park» oder «a Million Dreams» gelang es dem Ensemble der Musikgesellschaft, gleich zu Beginn eine feierliche Stimmung zu erzeugen.

Besonderen Applaus erhielten die Solistin und Solisten, die mit grosser Musikalität glänzten. Ein Posaunensolo von Ylenia Freiermuth mit dem bekannten Stück «Dream a little Dream of me» begeisterte das Publikum. Danach sorgten Nils Buchmüller (Trompete) und Peter Kym (Euphonium) für Gänsehautmomente mit «Sehnsucht im Herzen». Zum ersten Mal überhaupt wagte sich die Musikgesellschaft an ein gesungenes Stück und präsentierte dem Publikum das bekannte Volkslied «Du fragsch mi wär i bi» in gekonnter Mehrstimmigkeit. Mit dem Abschlussstück «Thema und Finale» setzte die Musikgesellschaft einen würdigen Schlusspunkt. Die Zuhörer dankten mit langanhaltendem Applaus und entliessen die Musikerinnen und Musiker erst nach einer Zugabe – «Für immer uf di» von Patent Ochsner – in den Sonntagabend. (mgt)