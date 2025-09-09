Sommernachtsträume in Wallbach

Mit dem Konzert am vergangenen Samstag, 6. September, in der Kirche Wallbach, erlebten die zahlreich erschienenen Zuhörer einen Abend voller funkelnder Melodien mit emotionalen Höhen. Das Classic Ensemble «Salut d’Amour» mit der Fricktaler Sopranistin Sandra Rohrer ...

Mit dem Konzert am vergangenen Samstag, 6. September, in der Kirche Wallbach, erlebten die zahlreich erschienenen Zuhörer einen Abend voller funkelnder Melodien mit emotionalen Höhen. Das Classic Ensemble «Salut d’Amour» mit der Fricktaler Sopranistin Sandra Rohrer Sacher sowie sechs Kammermusikern, beeindruckte die Zuhörer. Das Ensemble spielte einfühlsam und bewegend Werke wie Verdis Vorspiel aus dem 1. Akt von «La Traviata» oder Puccinis Meisterwerk «Crisantemi», Rossinis lebhafte Sonate und dem besonderen Werk von Elgars «Salut d’Amour». (mgt)