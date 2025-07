Sommerfest in Münchwilen

Am Samstag, 5. Juli 2025, verwandelte sich der Schulhausplatz in Münchwilen in einen fröhlichen Festplatz: Die Jugendzone 43 lud zum Sommerfest ein. Eltern und Kinder waren herzlich willkommen und genossen einen abwechslungsreichen Nachmittag. Für Spiel und Spass sorgten unter anderem Wasserbahnen und Fussball, während für das leibliche Wohl mit Kuchen, Würsten und kühlen Getränken bestens gesorgt war. Besonders erfreulich: Viele Kinder packten tatkräftig mit an – beim Verkauf an den Ständen sowie beim Auf- und Abbau.

Mit dem Fest wollte die Jugendzone 43 ihre Arbeit in Münchwilen sichtbarer machen und den Kontakt zu den Eltern vertiefen. Beides ist gelungen: Der Austausch war rege, die Stimmung ausgelassen – ein rundum gelungener Samstag für Gross und Klein. (mgt)